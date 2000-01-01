21.12 13:00 MIGnews.com

Захарова о санкциях США: скоро дышать запретят

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Вашингтон своими запретами в отношении некоторых стран развивать реальных сектор экономики скоро потребует "прекратить дышать".Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя вступление в силу санкций против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток"."Государство с госдолгом в $22 трлн запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики", – написала Захарова в Facebook.По ее словам, американская идеология "жизни взаймы" не выдержала мировой конкуренции, что подтверждает Минфин США."Скоро потребуют немедленно прекратить дышать. И ведь многие выполнят", – добавила она.