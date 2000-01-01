Рухани пытался выпросить помощи у Японии из-за санкций
Лидер Ирана Хасан Рухани попытался заручиться поддержкой Японии для ослабления американских санкций.
Во время двухдневного визита он встретился с премьер-министром Синдзо Абэ и представителями бизнеса, которых призвал возобновить торговые связи, передает The Times оf Israel.
"Мы приветствуем любой план, который может увеличить торговлю, особенно в области энергетики, экспорта и продажи нефти. Я надеюсь, что Япония и другие страны приложат усилия для сохранения ядерной сделки", – заявил Рухани японскому премьеру.
Перед поездкой лидер Ирана осудил Вашингтон за "односторонний и нерациональный" отказ от ядерной сделки. Тем временем, Абэ со своей стороны ответил, что Япония и дальше будет терпеливо прилагать дипломатические усилия для ослабления напряженности на Ближнем Востоке.