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Отказ Бен-Ари Гинзберг от участия в `дьявольских плясках` 21.12 10:43   MIGnews.com

Отказ Бен-Ари Гинзберг от участия в "дьявольских плясках"

По сообщениям в различных израильских СМИ, заместитель прокурора центрального округа Орли Бен-Ари Гинзберг отказалась от назначения на должность и.о. генерального прокурора Израиля.

В официальном заявлении Орли Бен-Ари говорится: “После почти трех десятилетий профессиональной и преданной идее  работы в прокуратуре я полагаю, что в судебной системе устроили “дьявольские пляски”, в которых меня вынуждают исполнять роль. Я была выбрана министром юстиции на пост исполняющего обязанности генерального прокурора и я уверена в моих способностях играть эту роль успешно”.

Партия Авода-Гешер немедленно приветствовала решение Орли Бен-Ари, опубликовала заявление: “Адвокат Орли Бен-Ари повела себя логично и разумно, отказавшись от поста исполняющего обязанности генерального прокурора, и не стала коллаборационистом министра юстиции Амира Оханы в его попытке превратить пост генерального прокурора в инструмент предвыборной кампании”.


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