21.12 09:16 MIGnews.com

Бней-Брак предоставит резервистам ЦАХАЛ налоговые скидки

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Бней-Брак теперь присоединится к другим городам вокруг Израиля и предоставит скидки на налог на недвижимость резервистам ЦАХАЛ.В соответствии с новыми правилами, резиденты, которые имеют резервы на 20 и более дней в течение трех лет, будут иметь право на скидку 5% от общего налога на недвижимость, который они должны платить.Мэр Бней-Брака Авраам Рубинштейн воздерживался от предоставления скидки из-за опасений разозлить радикально настроенную против ЦАХАЛ фракцию Йерушалми, но фракция ШАС убедила его отменить свое решение.«Важно отдать должное резервистам, которые живут в Бней-Браке, потому что они покидают семьи на многие дни и ночи в сложных условиях, что, конечно, оправдывает скидку», - сказал один из членов муниципалитета Бней-Брак.