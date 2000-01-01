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Нетаниягу: США поддержат наш ответ Ирану в Сирии 21.12 08:10   MIGnews.com

Нетаниягу: США поддержат наш ответ Ирану в Сирии

Соединенные Штаты поддерживают усиление израильской активности против Ирана в Сирии, об этом заявил в четверг премьер-министр Биньямин Нетаниягу, пытаясь успокоить израильскую общественность, что вывод войск администрации Трампа из Сирии не повредит безопасности Израиля.

“Мы будем продолжать действовать в Сирии, чтобы предотвратить попытки Ирана в военном отношении закрепиться против нас ”, - сказал Нетаньяху во время трехсторонней встречи со своими греческими и кипрскими коллегами в Беэр-Шеве. “Мы не сокращаем наши усилия, мы будем наращивать наши усилия. Я знаю, что мы делаем это при полной поддержке США.”

По словам Нетаниягу, ЦАХАЛ также будут продолжать разрушать атакующие туннели, вырытые "Хизбаллой" вдоль северной границы.

"Эти тоннели были построены" Хизбаллой” при прямой поддержке и финансировании Ирана", - сказал премьер-министр. "Это иранская паутина агрессии на Ближнем Востоке, которая также терроризирует Европу и весь мир. Израиль продолжает операцию против террористических туннелей, и будет делать это до его завершения”, - сказал он.


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