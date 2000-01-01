21.12 08:10 MIGnews.com

Нетаниягу: США поддержат наш ответ Ирану в Сирии

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Соединенные Штаты поддерживают усиление израильской активности против Ирана в Сирии, об этом заявил в четверг премьер-министр Биньямин Нетаниягу, пытаясь успокоить израильскую общественность, что вывод войск администрации Трампа из Сирии не повредит безопасности Израиля.“Мы будем продолжать действовать в Сирии, чтобы предотвратить попытки Ирана в военном отношении закрепиться против нас ”, - сказал Нетаньяху во время трехсторонней встречи со своими греческими и кипрскими коллегами в Беэр-Шеве. “Мы не сокращаем наши усилия, мы будем наращивать наши усилия. Я знаю, что мы делаем это при полной поддержке США.”По словам Нетаниягу, ЦАХАЛ также будут продолжать разрушать атакующие туннели, вырытые "Хизбаллой" вдоль северной границы."Эти тоннели были построены" Хизбаллой” при прямой поддержке и финансировании Ирана", - сказал премьер-министр. "Это иранская паутина агрессии на Ближнем Востоке, которая также терроризирует Европу и весь мир. Израиль продолжает операцию против террористических туннелей, и будет делать это до его завершения”, - сказал он.