Санкции Еросоюза против России вступили в силу

Европейский союз (ЕС) продлил экономические санкции против России на полгода до 31 июля 2019 года, сообщает в пятницу, 21 декабря Reuters.
"С учетом того, что никакого прогресса (в выполнении минских соглашений) не было сделано, Европейский Совет принял политическое решение — продлить экономические санкции против России", - говорится в заявлении Совета ЕС.
Отмечается, что решение о продлении ограничительных мер было принято единогласно.
Данные меры нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на товары двойного назначения.
Напомним, санкции Евросоюза действуют в отношении России с 2014 года. Ограничительные меры ввели в связи с аннексией Крыма и поддержкой Россией сепаратистов в Донбассе. Ограничения продлевают каждые полгода. Санкционные списки периодически пополняются и уточняются.