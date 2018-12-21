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Санкции Еросоюза против России вступили в силу | Фото:21.12 20:47   MIGnews.com

Санкции Еросоюза против России вступили в силу

Европейский союз (ЕС) продлил экономические санкции против России на полгода до 31 июля 2019 года, сообщает в пятницу, 21 декабря Reuters.

"С учетом того, что никакого прогресса (в выполнении минских соглашений) не было сделано, Европейский Совет принял политическое решение — продлить экономические санкции против России", - говорится в заявлении Совета ЕС.

Отмечается, что решение о продлении ограничительных мер было принято единогласно.

Данные меры нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на товары двойного назначения.

Напомним, санкции Евросоюза действуют в отношении России с 2014 года. Ограничительные меры ввели в связи с аннексией Крыма и поддержкой Россией сепаратистов в Донбассе. Ограничения продлевают каждые полгода. Санкционные списки периодически пополняются и уточняются.


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