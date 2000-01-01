22.12 06:17 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
"Бешеный Пес" Джим Маттис подал в отставку
Главной причиной отставки Маттиса называют решение президента Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии
Израиль подпишет договор о самом длинном газопроводе в мире
Соглашение по Восточному Средиземноморью будет официально оформлено в следующем году на шестом саммите
ЦАХАЛ взорвал тоннель Хизбаллы
ЦАХАЛ взрывает один из четырех туннелей, которые были обнаружены под границей Израиля с Ливаном
Украина и Израиль подпишут соглашение о ЗСТ
Правительство Украины уже утвердило формулировку соглашения
Москва организует встречу Аббаса с ХАМАСом
Москва готова организовать встречу между руководством террористов ХАМАСа и властями Палестинской автономии
СМИ: Нетаниягу отклонил предложение РФ изгнать Иран из Сирии
Биньямин Нетаниягу, по сообщениям, отклонил российское предложение, которое обязало бы Москву изгнать Иран из Сирии
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