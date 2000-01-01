СМИ: Нетаниягу отклонил предложение РФ изгнать Иран из Сирии
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, по сообщениям, отклонил российское предложение, которое обязало бы Москву изгнать Иран и его прокси-силы из Сирии в обмен на вывод американских войск из этой страны, передает The Times of Israel.
Это предложение было частью шага, который секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев дал своему израильскому коллеге Меиру Бен-Шабату три месяца назад, и он был направлен на укрепление отношений между Соединенными Штатами и Россией через соглашение по Ирану и Сирии, сообщил новостной сайт Axios в четверг.
Однако это предложение было отвергнуто Нетаниягу, поскольку оно также включало в себя приостановку санкций Вашингтона в отношении Тегерана, которые вступили в силу в прошлом месяце в рамках выхода президента США Дональда Трампа из международного соглашения, призванного ограничить ядерную программу Ирана, говорится в сообщении со ссылкой на неназванный источник.
"Для Нетаниягу остановка иранской ядерной программы была превыше всего, и именно поэтому он отказался проявить какую-либо гибкость в вопросе санкций США", - сказал собеседник издания.
Сообщение появилось только через день после того, как Трамп внезапно объявил о выводе всех американских войск из Сирии, подчеркнув, что они выполнили свою миссию по разгрому группировки джихадистов "Исламского государства".