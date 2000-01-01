21.12 15:51 MIGnews.com

Либерман: Джеймс Мэттис осознавал масштабы иранской угрозы

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Лидер партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман сказал, что он воспринял с искренним сожалением весть об уходе в отставку министра обороны США генерала Джеймса Мэттиса.«Заслуженный боевой морской пехотинец, офицер и джентльмен, прошедший войны в Ираке и Афганистане, несколько лет назад командовавший войсками США на Ближнем Востоке. Он прекрасно осознавал масштабы угрозы, исходящей от Ирана и от исламского террора. В период моего пребывания на посту министра обороны наше с ним сотрудничество было весьма плодотворным. Я нашел в генерале Мэттисе надежного друга, подлинного стратегического партнера и союзника, вдумчивого, искреннего и доброжелательного собеседника. Мне хорошо понятны обстоятельства, приведшие генерала Мэттиса к уходу в отставку. Очень важно, чтобы люди, стоящие у штурвала, были готовы отстаивать свои принципы, взгляды и стратегическое видение, а не держались бы любой ценой за кресло и власть», - подчеркнул Авигдор Либерман.Михаил Фейгинпресс-секретарь партии НДИ