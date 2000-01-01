«Соглашение по Косово по типу соглашения Израиль-Египет»
США готовы организовать подписание соглашения Белград-Приштина по образцу подписания мирного соглашения между Израилем и Египтом в 1978 году, об этом заявил в пятницу премьер-министр Сербии и министр иностранных дел Ивица Дачич.
Дачич добавил, что все, что происходило в последнее время, показывает, что решение не будет достигнуто быстро.
По его словам, письма, отправленные президентом США Дональдом Трампом президентам Сербии и Косово Александру Вучичу и Хашиму Тачи, стали "своего рода поддержкой мирного процесса". Он добавил, что это «своего рода пощечина тем, кто замедляет это».
«Сегодня я думаю, что это единственная реальная возможность для быстрого решения ", - сказал Дачич.