Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











«Соглашение по Косово по типу соглашения Израиль-Египет» 21.12 23:59   MIGnews.com

«Соглашение по Косово по типу соглашения Израиль-Египет»

США готовы организовать подписание соглашения Белград-Приштина по образцу подписания мирного соглашения между Израилем и Египтом в 1978 году, об этом заявил в пятницу премьер-министр Сербии и министр иностранных дел Ивица Дачич.

Дачич добавил, что все, что происходило в последнее время, показывает, что решение не будет достигнуто быстро.

По его словам, письма, отправленные президентом США Дональдом Трампом президентам Сербии и Косово Александру Вучичу и Хашиму Тачи, стали "своего рода поддержкой мирного процесса". Он добавил, что это «своего рода пощечина тем, кто замедляет это».

«Сегодня я думаю, что это единственная реальная возможность для быстрого решения ", - сказал Дачич.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:03
DISH объединяется с Gilat для нового широкополосного сервиса
21:28
В Джибути задержан подозреваемый по делу "Шарли Эбдо"
20:54
В Конго самолет Ан-26 потерпел крушения, 3 человека погибли
20:47
Санкции Еросоюза против России вступили в силу
20:07
Беспорядки в Барселоне: 51 пострадавший, 12 задержанных
19:28
Жуткая авария с грузовиком НАТО в Литве, есть жертвы
18:37
Задержан преступник, устроивший стрельбу в центре Вены
18:21
На границе с Газой убит 16-летний палестинец
18:07
Массовые протесты возобновились в Барселоне
17:47
В Ираке обнаружено еще одно массовое захоронение
17:21
Масштабное ДТП в Негеве: двое погибших
17:07
Неизвестный открыл стрельбу в центре Вены и скрылся
16:47
Аббас уверен, что против него существует большой заговор
16:33
Черноморский флот получил новый патрульный корабль
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus