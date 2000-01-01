Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Аккаунт BDS заблокировали из-за террористических связей 21.12 12:17   MIGnews.com

Аккаунт BDS заблокировали из-за террористических связей

В пятницу американская софтверная компания заявила, что заблокировала счет по сбору средств BDS со стороны палестинцев после жалобы о том, что кампания имеет связи с боевыми организациями.

Donorbox, которая производит программное обеспечение для управления сбором средств, подтвердила, что учетная запись кампании BDS была временно заблокирована во время расследования обвинений.

Кампания BDS подозревается в принадлежности к включая ХАМАС и Исламскому джихаду.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:10
В Гиватаима образовался 15-метровый провал
13:49
Двое человек погибли в смертельном ДТП на 232-й трассе
13:12
Украина и Израиль подпишут соглашение о ЗСТ
13:06
Видео: ЦАХАЛ взрывает тоннели Хизбаллы  
12:59
ЦАХАЛ взорвал тоннель Хизбаллы
12:38
Гатвик снова работает после паники с беспилотниками
11:56
Иорданца обвинили в терроризме и покушении на убийство
11:12
Майкл Орен об отставке Мэттиса: Израиль сам за себя постоит
10:27
Новые вопросительные знаки в деле Романа Задорова
10:23
Легенды футбола Роналду и Роналдиньо приедут в Израиль
10:14
ЦАХАЛ измеряет еще два дома для сноса
09:57
Израильские метеорологи остались без радара
09:36
IDE Technology построит опреснительный завод в Тайване
09:16
Бней-Брак предоставит резервистам ЦАХАЛ налоговые скидки
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus