21.12 12:17 MIGnews.com

Аккаунт BDS заблокировали из-за террористических связей

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В пятницу американская софтверная компания заявила, что заблокировала счет по сбору средств BDS со стороны палестинцев после жалобы о том, что кампания имеет связи с боевыми организациями.Donorbox, которая производит программное обеспечение для управления сбором средств, подтвердила, что учетная запись кампании BDS была временно заблокирована во время расследования обвинений.Кампания BDS подозревается в принадлежности к включая ХАМАС и Исламскому джихаду.