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Новый Ближний Восток: Россия развязала руки Израилю 21.12 11:24   MIGnews.com

Новый Ближний Восток: Россия развязала руки Израилю

Израильская газета Исраэль Ха Йом опубликовала материал, посвященный тому, что происходит за кулисами после драматического объявлений Дональда Трампа об уходе американских сил из Сирии и последовавшей за этим политической бури.

Иорданский дипломатический источник сообщил корреспондентам газеты о том, между Вашингтоном, Иерусалимом, Эр-Риядом и Амманом, с одной стороны, и российским президентом Владимиром Путиным с другой достигнуто понимание, одним из следствий которого стал уход американцев из Сирии.

Согласно договоренности между американо-изральско-арабской осью и Россией последняя будет работать на то, чтобы сдерживать амбиции “Хизбаллы” и Ирана в Сирии.

Не менее важно, Россия предоставит Израилю свободу действий против “Хизбаллы” и иранских целей в Сирии. Согласно данным иорданского представителя, именно такими были соглашения между Трампом и Путиным, предшествовавшие объявлению о выводе американских войск. Иорданец также рассказал об активных совместных усилиях Иордании, Израиля и Саудовской Аравии, направленных на минимизацию угрозы, исходящей из Сирии после ухода американцев.

В арабской прессе появилась информация о том, что в последние недели в районы на северо-востоке Сирии, находящиеся под влиянием курдской SDF и ее американских союзников, приезжали несколько высокопоставленных военных из арабских государств, контингенты которых якобы заменят американцев. Среди прочего, сообщается о том, что к востоку от Евфрата развернут суданские части. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Четыре причины по которым Трамп ушел из Сирии".

Сами американцы подчеркивают, что сотрудничество американской разведки с разведками указанных государств будет укреплено. Египет, со своей стороны, сообщил о том, что в отличие от Израиля, Иордании и Саудии он не был заранее предупрежден об американском решении.


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