22.12 05:29 MIGnews.com

Смягчение наказания за курение конопли для солдат

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Армия Израиля ослабит дисциплинарные меры в отношении военнослужащих, обвиняемых в курении каннабиса во время отпуска, в рамках реформы общего контроля.Допускающие нарушения солдаты больше не будут приговорены к тюремному заключению на срок до двух месяцев, как сообщил Дани Эфрони военному радио.Но они должны согласиться проходить регулярные тесты, чтобы показать, что они воздерживаются от курения конопли.Ослабление мер наказания не относится к солдатам, которые курят коноплю во время несения службы.Употребление марихуаны является незаконным в Израиле в медицинских целях.В прошлом году 128 израильских солдат были привлечены к ответственности за употребление наркотиков, в соответствии с данными Haaretz.