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Фотограф: Коби Гидеон 22.12 01:39   MIGnews.com

Нетаниягу принял в своей канцелярии сборную паралимпийцев

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой Сарой Нетаниягу и министром культуры и спорта Мири Регев принял в своей канцелярии в Иерусалиме сборную паралимпийцев, выигравшую 6 медалей на Олимпийских играх в Рио в 2016 году и вручил им грамоты. На встрече также присутствовал председатель паралимпийского комитета Дани Бен Абу, члены комитета и тренеры команды.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу:
"Вы все чемпионы. Это самое главное, и я хочу поздравить вас от своего имени, от имени министра культуры и спорта, от имени моей супруги Сары. Я хочу поздравить Вас не только с национальными достижениями, с этим все понятно. Хочу поздравить вас с личными достижениями: вы доказываете, что можно преодолеть любое препятствие, и это - лучшее проявление человеческого духа. Я думаю, это также и еврейский дух в его лучших проявлениях, потому что наш народ успешно преодолевал препятствия, с которыми никто другой даже не сталкивался, для меня вы - светоч. Я говорю это не для красного словца, а из чувства глубокой солидарности.
Отдаю вам честь и хочу сказать вам, что вы прокладываете путь, по которому мы намерены продолжать идти. Это наверняка будет стоить денег, но я это сделаю с радостью и верой, ведь это то, что движет вами – много веры и много радости - верой в вас и страну, которую вы представляете, и радостью от вашего успеха. Спасибо вам большое и мои поздравления".
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