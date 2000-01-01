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Фотограф: Коби Гидеон 21.12 22:24   MIGnews.com

Семьи выходцев из Эфиопи получат ссуду на покупку жилья

Комиссия министров по продвижению интеграции в израильское общество израильтян-выходцев из Эфиопии, возглавляемая премьер-министром Биньямином Нетаниягу, утвердила программу министерства строительства по предоставлению ссуд на покупку жилья двумстам молодым семьям в год и по реновации пяти районов. Общая сумма инвестиций в проект - 600 млн шекелей.

Дела выходцев из Эфиопии, которые не подпадают под статус новых репатриантов, переданы из министерства абсорбции в другие министерства. Государственные инвестиции в этот проект на ближайшие четыре года составят миллиард сто миллионов шекелей.

Программа разработана командой под руководством премьер-министра Биньямина Нетаниягу, министра жилищного строительства Йоава Галанта и министра внутренней безопасности Гилада Эрдана.

Детали программы сформулированы специалистами министерства главы правительства под руководством генерального директора министерства Эли Грунера совместно со специалистами министерства строительства, министерства финансов, министерства абсорбции и представителями эфиопской общины.

Комиссия утвердила решение министерства внутренней безопасности по принятию рекомендаций, разработанных межминистерской группой, касающихся искоренения расистских проявлений к выходцам из Эфиопии со стороны израильской полиции.

Министерство здравоохранения сообщило комиссии о решении отменить запрет на донорскую кровь выходцев из Эфиопии.

Открывая заседание комиссии, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил:
"Создавая комиссию, мы обещали сосредоточиться на очень актуальном для эфиопской общины вопросе - жилищном. Программа, которую мы сегодня представляем, несёт хорошую весть. Речь идет о предоставлении кредитов на льготных условиях для молодых пар, чтобы помочь им приобрести жильё. Мы запускаем проект по городской реновации в пяти районах компактного проживания выходцев из Эфиопии. Мы строим новые квартиры и обновляем старые, что добавит тысячи единиц жилья. Хочу поблагодарить Вас, министр Галант, за инициативу и за вашу поддержку.

Обычно совещания, посвященные правительственным программам, сопровождает изрядная доля цинизма, но если вспомнить, где мы были 1,5 года назад, и где мы сегодня – это поразительно. Это касается и жилищного вопроса, весьма беспокоившего выходцев из Эфиопии. Думаю, мы все видим долгожданные изменения, касающиеся не только эфиопскую общину, но и все израильское общество, и это согревает мое сердце".

Детали программы были сформулированы специалистами министерства главы правительства совместно со специалистами министерства жилищного строительства, министерства финансов, министерства абсорбции при активном участии представителей эфиопской общины.
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