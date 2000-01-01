21.12 20:07 MIGnews.com
Церемония вручения Премии председателя Кнессета
В Кнессете состоялась церемония вручения Премии председателя Кнессета за вклад в улучшение качества жизни во вторник, 20 декабря.
Совет попечителей фонда Премии, во главе которого стоит председатель Кнессета Юлий Эдельштейн, принял решение о награждении в этом году премиями по двум категориям:
- За вклад в строительство достойного общества, за терпимость и плюрализм, за просвещение и за поддержание этических норм в в социальных сетях;
- За борьбу с дорожно-транспортными происшествиями и авариями на производстве.
Поделиться
Все по теме
Комментарии