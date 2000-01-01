22.12 06:41 MIGnews.com

Премьер-министром Румынии может стать мусульманка

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Коалиция парламентского большинства в Румынии выдвинула на пост премьер-министра страны Севил Шайдех. Она может стать первой женщиной, а также первой мусульманкой в истории страны, занявшей столь высокий пост, передает "Би-би-си".Шайдех происходит из семьи румынских татар, ее муж – сириецПо образованию Севил Шайдех - экономист. С 1991 по 2012 годы она работала в органах местного самоуправления Констанцы. А затем - в министерстве регионального развития и государственного управления.В 2015 году она полгода возглавляла это министерство и стала первым министром в новейшей истории Румынии, который принес присягу, положив руку на Коран.