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21.12 18:56   MIGnews.com

Кремль: Почти все каналы связи с США заморожены

Кремль сообщил в среду, 21 декабря, что он не ожидал, что новая администрация США откажется от расширения НАТО и что почти все каналы связи между Россией и Соединенными Штатами были заморожены, как сообщает агентство РИА.

"Почти каждый уровень диалога с Соединенными Штатами заморожен. Мы не общаемся друг с другом, или мы делаем это минимально", - сказал Дмитрий Песков.

РИА со ссылкой на интервью пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова телевизионной станции Мир, сообщает, что он не знает, будет ли президент России Владимир Путин добиваться переизбрания в 2018 году.
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