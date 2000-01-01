22.12 07:19 MIGnews.com

Одед Форер: Забастовки в школах – только после решения суда

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Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Одед Форер подал в секретариат израильского парламента законопроект, регулирующий процедуру объявления забастовок в детских учебных учреждениях.В соответствии с законодательной инициативой парламентария от НДИ, объявить забастовку в начальных школах и детских садах будет можно только и исключительно после получения разрешения от суда по трудовым конфликтам и предупреждения, которое должно быть дано не позднее 72 часов до начала самой забастовки."Ситуация, при которой десятки тысяч родителей, наемных работников и владельцев бизнесов, превращаются в заложников конфликта между местной и центральной властью- возмутительна и недопустима. Та легкость, с которой сегодня была объявлена забастовка и тот факт, что в ней приняли участие даже местные советы, которые никак не пострадают от сокращения бюджета, свидетельствует о пренебрежительном отношении госсектора к работникам частного сектора. Пришло время положить конец порочной практике, когда центральные и местные органы власти воюют друг с другом за счет общественности. Возможно, они запамятовали, что именно граждане государства платят им зарплату", - подчеркнул Одед Форер.Напомним, после того, как переговоры между представителями Минфина и органов местного самоуправления зашли в тупик, последние в 6 часов утра неожиданно объявили забастовку, которая коснулась средних и начальных школ, детских садов и муниципальных служб.