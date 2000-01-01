21.12 19:50 MIGnews.com

В Кремле прокомментировали беседу Путина и Обамы

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"Красный телефон" – это обычная закрытая линия связи для переговоров глав государств, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя состоявшийся телефонный разговор Владимира Путина и Барака Обамы. Он пояснил, что президенты двух стран ведут по этой линии все переговоры, передает ТАСС.По словам Пескова, в разных разговорах Обама неоднократно говорил про кибератаки со стороны российских хакеров. При этом ни разу не было дано "какое-то более или менее вразумительное обоснование этих обвинений, какие-либо факты конкретные или еще что-либо". Представитель Кремля назвал все эти обвинения голословными.Пресс-секретарь также добавил, что сейчас отношения России и США находятся "в печальном состоянии". "И президент Путин последовательно выступает за то, чтобы из этого состояния наши отношения выводить", – резюмировал Песков.Ранее СМИ сообщили, что 31 октября администрация президента США впервые использовала систему «красного телефона» (Red Phone) для связи Вашингтона и Москвы в связи с хакерскими атаками в период избирательной кампании в Америке.