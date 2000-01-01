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21.12 17:16   MIGnews.com

Израиль: забастовка местных властей прекращена

Представители местных властей встретились днем 21 декабря с чиновниками министерства финансов.

Было принято решение о прекращении всеобщей забастовки органов местной власти, начавшейся сегодня в 06:00.

Стороны договорились о возобновлении переговоров о финансировании местных бюджетов в воскресенье, 24 декабря.

Забастовка началась из-за решения правительства о сокращении бюджетов местных властей на 4,5%.
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