МИД требует извинений от СМИ за оскорбление Карлова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство требует извинений от американской газеты New York Daily News за статью, в которой убитый российский посол в Турции Андрей Карлов сравнивается с послом Третьего рейха. Об этом она написала в фейсбуке.
Как рассказала Захарова, американский журналист Герш Кунтцман написал в газете New York Daily News, что не «льет слезы» по российскому послу. По ее словам, Кунтцман называет убийство Андрея Карлова "свершившимся правосудием".
"Он также написал, что события в Анкаре напомнили ему убийство немецкого дипломата Эрнста фом Рата в Париже в 1938 году: застреленный еврейским студентом дипломат, конечно же, "не был невинной жертвой", в глазах многих он был воплощением "гитлеровской жестокости, геноцида, антисемитизма и надвигающейся мировой агрессии", — написала Захарова.
При этом официальный представитель министерства сообщила, что МИД направляет письмо с требованием извинений главному редактору издания.
"Что касается сравнения Андрея Карлова с послом Третьего рейха, скажу одно: сегодня же мы направляем главному редактору издания, опубликовавшего эту ксенофобскую и содержащую оправдание действий террориста статью, письмо с требованием извинений", — написала Захарова.