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Моше Кацава освободят из тюрьмы 21 декабря | Фото: Thinkstock21.12 17:05   MIGnews.com

Моше Кацава освободят из тюрьмы через несколько часов

Бывшего президента Израиля Моше Кацава освободят из тюрьмы в среду вечером, 21 декабря, в соответствии с данными Государственного адвокатского бюро.

Ранее на этой неделе суд удовлетворил просьбу об условно-досрочном освобождении Кацава из тюрьмы, через 5 лет отбывания его срока в тюрьме за изнасилования.

Напомним, что Моше Кацав был осуждён в 2010 году на 7 лет тюремного заключения по нескольким статьям, включая изнасилование и воспрепятствование осуществлению правосудия.

В апреле 2016 года комиссия решала, следует ли сократить Моше Кацаву наказание на треть и выпустить его из тюрьмы в конце апреля. Кацав не признал своей вины и не раскаялся в содеянном. Комиссия отклонила прошение Кацава, указав, что он "считает себя жертвой, продолжает вести себя крайне агрессивно и целиком поглощен тем, какую цену он заплатил за случившееся".
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