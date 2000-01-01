21.12 20:35 MIGnews.com

Андрею Карлову посмертно присвоено звание Героя России

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Убитому в Турции российскому послу Андрею Карлову присвоено звание Героя России, сообщается на сайте Кремля."За проявленные стойкость и мужество на посту Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации", - говорится в сообщении.Напомним, Карлов был убит в Анкаре во время открытия фотовыставки.По подозрению в причастности к убийству российского посла задержаны 13 человек.Обязанности российского посла в Турции после убийства Андрея Карлова возложены на временного поверенного Сергея Панова.