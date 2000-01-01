Андрею Карлову посмертно присвоено звание Героя России
Убитому в Турции российскому послу Андрею Карлову присвоено звание Героя России, сообщается на сайте Кремля.
"За проявленные стойкость и мужество на посту Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Напомним, Карлов был убит в Анкаре во время открытия фотовыставки.
По подозрению в причастности к убийству российского посла задержаны 13 человек.
Обязанности российского посла в Турции после убийства Андрея Карлова возложены на временного поверенного Сергея Панова.