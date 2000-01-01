21.12 16:00 MIGnews.com

Песков приравнял убийство Карлова к нападению на страну

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Мир" приравнял убийство российского посла Андрея Карлова к нападению на страну, передает РИА Новости."Владимир Путин решительно осудил произошедшую провокацию. Квалифицировал ее как теракт, как человеческую трагедию, поэтому для президента это была эмоционально очень тяжелая новость. Нападение на посла — фактически нападение на страну", — сказал он.Вместе с тем Песков подчеркнул, что президент «четко сформулировал свою решимость не допустить того, чтобы эта провокация достигла своей цели».Ранее Песков назвал убийство посла Карлова "ударом в спину" Турции.Посол России в Турции Андрей Карлов был убит вечером 19 декабря в Анкаре во время выступления на фотовыставке в Центре современного искусства.