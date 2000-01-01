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kremlin.ru 21.12 16:00   MIGnews.com

Песков приравнял убийство Карлова к нападению на страну

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Мир" приравнял убийство российского посла Андрея Карлова к нападению на страну, передает РИА Новости.

"Владимир Путин решительно осудил произошедшую провокацию. Квалифицировал ее как теракт, как человеческую трагедию, поэтому для президента это была эмоционально очень тяжелая новость. Нападение на посла — фактически нападение на страну", — сказал он.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что президент «четко сформулировал свою решимость не допустить того, чтобы эта провокация достигла своей цели».

Ранее Песков назвал убийство посла Карлова "ударом в спину" Турции.
Посол России в Турции Андрей Карлов был убит вечером 19 декабря в Анкаре во время выступления на фотовыставке в Центре современного искусства.
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