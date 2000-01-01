21.12 16:34 MIGnews.com

Посол Израиля в Анкаре получил письмо от убитого посла РФ

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Новый посол Израиля в Турции Эйтан Нае, открыл письмо во вторник утром, 20 декабря, от одного из его коллег в Анкаре с поздравлениями по поводу назначения."Я с нетерпением жду начала как официальных, так и личных отношений с Вами, и воспользовался этой возможностью, чтобы заверить Вас в моем искреннем желании сохранить и укрепить прекрасные отношения, которые существуют между двумя странами", - говорилось в тексте письма.Письмо было отправлено послом России Андреем Карловым, который был убит накануне.Нае сказал израильскому радио в среду, 21 декабря, что у него были мурашки, когда он открыл письмо. Вскоре после того, как Нае вручил свои верительные грамоты президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану около двух недель назад, он разослал письма всем его коллегам в Анкаре.Нае сказал, что дипломатический корпус в Анкаре находится в шоке от убийства. "Это трудные дни для дипломатического корпуса здесь", - сказал он, отметив, что напряжение висит в воздухе.Нае сообщил, что израильская делегация бдительна, как и все другие дипломаты в турецкой столице, хотя, возможно, даже в большей степени.