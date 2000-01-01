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США вернет Японии крупнейший с 1972 года участок земли | Фото: Thinkstock21.12 15:28   MIGnews.com

США вернут Японии крупнейший с 1972 года участок земли

Вооружённые силы США в Японии объявили о том, что готовы вернуть под японский контроль участок земли на Окинаве, который использовался до сих пор для американских военных учений, сообщают японские СМИ.

Площадь участка составляет более четырех тысяч гектаров, что делает этот возврат территорий крупнейшим с 1972 года. Официальная церемония передачи пройдет 22 декабря.

США получили контроль над островом после победы в битве за Окинаву в ходе Второй мировой войны. В 1972 году большая часть острова была возвращена Японии, одна в северной части осталась американская военная база.
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