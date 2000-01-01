21.11 08:16 MIGnews.com

Израиль нанес удары из Иордании, выпустил 40 крылатых ракет

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Министерство иностранных дел России распространило заявление в связи с израильскими ударами по Сирии за последние 10 дней.В заявлении говорится: "В последний период резко возросла интенсивность ракетно-бомбовых ударов Израиля по территории Сирии.12 ноября самолетами Израиля был нанесен ракетный удар по дому командира палестинской группировки «Исламский джихад» Акрама аль-Аджури в центральной части Дамаска, где расположены иностранные дипломатические представительства. Жертвами нападения стали мирные сирийские граждане, причинен значительный ущерб имуществу и постройкам. Сам А.аль-Аджури не пострадал, но погибли его близкие.18 ноября были атакованы цели в районе Абу-Кемаль вблизи сирийско-иракской границы. При этом израильские самолеты нарушили, по поступившим данным, воздушное пространство Ирака и Иордании. 19 ноября прогремели взрывы в районе аэропорта Дамаска, а также были выпущены ракеты по объектам в 18 км к югу от сирийской столицы, как утверждается, в ответ на обстрел Голанских высот с сирийской стороны.В ночь на 20 ноября самолеты израильских ВВС обстреляли пригороды Дамаска, выпустив 40 крылатых ракет. Сообщается о гибели и ранениях более 10 сирийских военнослужащих и гражданских лиц.Такое развитие событий вызывает в Москве самую серьезную обеспокоенность и неприятие. Считаем безусловно важным соблюдать суверенитет и территориальную целостность Cирийской Арабской Республики и других государств региона. Пока же действия Израиля добавляют напряженность и усиливают конфликтный потенциал ситуации вокруг Сирии, противоречат усилиям по нормализации обстановки и достижению стабильности в Сирии и политическому урегулированию в этой стране."Комментируя российское возмущение военный обозреватель израильского портала ynet Рон Бен Ишай указал на то, что Россия не сдержала своих обещаний - держать командующего Сил Аль-Кудс генерала Касема Сулеймани и его людей вдалеке от израильской границы. Израиль продолжает настаивать на том, чтобы это обещание выполнялось - в противном случае он будет заниматься Сулеймани сам. Бен Ишай говорит: "Важный посыл этой атаки - русским стоит понять, что до тех пор, пока иранцы и их подручные не прекратят попыток создать фронт против Израиля в Сирии, спокойствия в Сирии и прекращения огня ожидать не стоит".Израильский аналитик полагает, что политическая стабилизация в Сирии является сейчас “главной задачей Путина”. Тот якобы мечтает о скорейшем начале восстановления Сирии, на котором могут заработать российские компании. Но продолжение израильских атак отодвигает эту перспективу, и поэтому израильтяне рассчитывают на то, что русские надавят на Асада. Атаки продемонстрировали Кремлю, как много такого давления необходимо.Бен Ишай также сообщает о том, что Израиль предпринял все меры для того, чтобы не не причинить ущерба российским военнослужащим и российским гражданам, и “дал общее предупреждение об атаке”, воспользовавшись механизмом координации, работающим между ЦАХАЛем и российскими экспедиционными силами в Сирии.