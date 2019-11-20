21.11 18:37 MIGnews.com

Принц Эндрю ушел от дел из-за дружбы с Эпштейном

A statement by His Royal Highness The Duke of York KG. pic.twitter.com/LfMFwMyhcb — The Royal Family (@RoyalFamily) November 20, 2019

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Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю отказался участвовать в публичных мероприятиях как член королевской семьи из-за интервью с признанием в дружбе с секс-преступником Джеффри Эпштейном, совершившем самоубийство в тюрьме.Об этом говорится в его официальном заявлении.По словам герцога, скандал с Эпштейном, которого обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, стал серьезной проблемой для королевской семьи. На данный момент неясно, он отказался от выполнения обязанностей на временной основе или на постоянной.Принц Эндрю лишь отметил, что королева разрешила отойти от дел. Он также выразил готовность помогать любому правоохранительному органу в расследовании дела Эпштейна.Принц также отметил, что сочувствует жертвам секс-преступника и всем, кто пострадал из-за него. Сам сын Елизаветы категорически отрицал обвинения в связях с несовершеннолетними.