21.11 22:12 MIGnews.com

ШАС выступила в защиту Нетаниягу

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Ультраортодоксальная партия ШАС, связанная с правящей партией "Ликуд" выступила в защиту премьер-министра Биньямина Нетаниягу, которому ранее были предъявлены обвинения в коррупции.Официальное заявление партии приводит интернет-издание The Times of Israel.«Мы поддерживаем премьер-министра, человека, внесшего огромный вклад в безопасность и развитие Государства Израиль. Премьер-министр, мы верим и уверены, что ваша невиновность будет доказана и справедливость восторжествует. Будь сильным и не беспокойся. Это тяжелый день для Государства Израиль. Мы молимся, чтобы страна вышла из этого тяжелого кризиса сильной и единой», - сказано в заявлении ШАС.