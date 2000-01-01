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Ганц призвал Нетаниягу уйти в отставку | Фото:21.11 22:03   MIGnews.com

Ганц призвал Нетаниягу уйти в отставку

Лидер партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганц призвал премьер-министра Биньямин Нетаниягу уйти в отставку после предъявления обвинений в коррупции.

Об этом сообщает интернет-издание The Times of Israel.

"Я полностью доверяю сотрудникам правоохранительных органов во главе с юридическим советником правительства Авихаем Мандельблитом. Я уверен, что они работают добросовестно, честно и профессионально", - заявил Ганц.

По его словам, в Израиле не происходит государственного переворота, а есть человек, который пытается укрепляет свою власть.

"Нетаньяху своим сегодняшним заявлением доказал, что должен уйти в отставку и заняться своими юридическими вопросами. Он знает, что большие и сложные проблемы, с которыми сталкивается Израиль требуют премьер-министра, который посвятит все свое время и силы их решению", - резюмировал лидер "Кахоль Лаван".


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