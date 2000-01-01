21.11 21:33 MIGnews.com

Почти половина израильтян хотят отставки Нетаниягу

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Почти половина израильтян – 46% считают, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен уйти в отставку если против него будут выдвинуты обвинения в коррупции.Соответствующий опрос провел "Канал 12" еще до сегодняшнего предъявления обвинений против премьер-министра.Еще 17% уверены, что необходимо взять отпуск на время следствия, а еще 30% граждан страны считают, что он должен остаться премьер-министром несмотря ни на что.