Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Почти половина израильтян хотят отставки Нетаниягу | Фото:21.11 21:33   MIGnews.com

Почти половина израильтян хотят отставки Нетаниягу

Почти половина израильтян – 46% считают, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен уйти в отставку если против него будут выдвинуты обвинения в коррупции.

Соответствующий опрос провел "Канал 12" еще до сегодняшнего предъявления обвинений против премьер-министра.

Еще 17% уверены, что необходимо взять отпуск на время следствия, а еще 30% граждан страны считают, что он должен остаться премьер-министром несмотря ни на что.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:30
Сербия расследует шпионское дело с участием РФ
22:12
ШАС выступила в защиту Нетаниягу
22:03
Ганц призвал Нетаниягу уйти в отставку
21:46
Помощник одного из свидетелей обвинил Нетаниягу во лжи
21:26
"Это - выборочное правосудие на стероидах"
21:25
Три вора забрались в дом патриарха Варфоломея в Стамбуле
21:11
Нетаниягу: Мандельблитт сломался под давлением прокуроров
21:07
Нетаниягу призвал к "расследованию против следователей"
20:49
Ганц прокомментировал обвинения Нетаниягу
20:32
СМИ: Нетаниягу больше не сможет сформировать правительство
20:01
В "Кахоль Лаван" припомнили Нетаниягу его старое заявление  
20:00
Йеменские хуситы угрожают атаковать Израиль
19:46
СМИ: Нетаниягу придется уйти со всех министерских постов
19:27
В Кнессете отреагировали на обвинения Нетаниягу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus