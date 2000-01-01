21.11 21:26 MIGnews.com

"Это - выборочное правосудие на стероидах"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Премьер-министр Биньямин Нетаниягу бросил несколько тяжелых обвинений в адрес правоохранительной системы и в общем и офиса государственной прокуратуры в частности.Нетаниягу заявил: “Меня обвиняют во взятке “позитивным освещением”. Спросите любого в этой стране - на кого вылили больше грязи, чем на меня, на мою семью, на мою жену, на моего сына? Я получил больше негативного освещения чем кто бы то ни было в истории государства. И теперь меня обвиняют в позитивном освещении? Это абсурд! Эта несправедливость, взывающая к небесам”.Нетаниягу продолжил: “Это называется выборочное правосудие на стероидах. Это - впервые в истории Израиля, демократии и всего мира, что полиция расследует взаимоотношения между медиа и политиками. Но они расследуют только одного человека - меня”.Нетаниягу после этого напомнил, что за “Закон Исраэль Ха Йом” голосовали 46 депутатов Кнессета, часть из них получила позитивное освещение в Едиот Ахронот - но ни одного из них не расследуют, ни одного не вызвали на допрос.Нетаниягу подчеркнул: "Я очень уважаю правоохранительную систему. Я очень уважаю суды. Но надо быть совершенно слепым, чтобы не видеть - что-то очень плохое происходит в полиции и прокуратуре. Это - попытка переворота против премьер-министра".