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Нетаниягу призвал к `расследованию против следователей` | Фото:21.11 21:07   MIGnews.com

Нетаниягу призвал к "расследованию против следователей"

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал провести расследование в отношении следователей, которые занимаются делами против него.

Такое мнение премьер выдвинул после продолжительной публичной самозащиты в свете выдвинутых против него обвинений, сообщает интернет-издание The Times of Israel.

"Нам нужно расследовать дела следователей и государственных обвинителей, которые готовят такие зараженные дела", - заявил Нетаниягу.


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