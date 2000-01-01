21.11 21:07 MIGnews.com

Нетаниягу призвал к "расследованию против следователей"

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Премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал провести расследование в отношении следователей, которые занимаются делами против него.Такое мнение премьер выдвинул после продолжительной публичной самозащиты в свете выдвинутых против него обвинений, сообщает интернет-издание The Times of Israel."Нам нужно расследовать дела следователей и государственных обвинителей, которые готовят такие зараженные дела", - заявил Нетаниягу.