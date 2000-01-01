21.11 20:32 MIGnews.com

СМИ: Нетаниягу больше не сможет сформировать правительство

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Вечером, 21 ноября, государственный прокурор Шай Ницан заявил, что Биньямин Нетаниягу отныне не сможет получить мандат на формирование правительства.Такое заявление он сделал на закрытых заседаниях, передает The Times of Israel со ссылкой на источники в Министерстве юстиции.В частности, они утверждают, будто Ницан заявил, что закон, в принципе, позволяет премьеру продолжать службу в рамках обвинительного заключения и не вынуждает его уходить в отставку. Тем не менее, формировать правительство Нетаниягу больше не сможет.Персонально Ницан пока отказался комментировать ситуацию журналистам, а его офис сообщает, что "по этому вопросу еще не принято никакого решения".