21.11 19:46 MIGnews.com

СМИ: Нетаниягу придется уйти со всех министерских постов

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После решения юридического советника правительства Авихая Мандельблита об обвинении премьер-министра Биньямина Нетаниягу в коррупции и нарушении доверия ему придется немедленно покинуть все министерские посты.Об этом сообщил репортер Chanel 12 Амит Сегал, передает интернет-издание The Jerusalem Post.Если его слова окажутся правдивыми, Нетаниягу больше не сможет исполнять функции министра здравоохранения, социального обеспечения, диаспоры и сельского хозяйства. По закону премьер-министр не обязан уходить в отставку в случае предъявления ему обвинений, однако обычные министры это делают.Отметим, в истории Израиля случаев, чтобы действующему премьер-министру предъявляли обвинения в коррупции и злоупотреблении доверием еще не было.