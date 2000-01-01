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СМИ: Нетаниягу придется уйти со всех министерских постов | Фото:21.11 19:46   MIGnews.com

СМИ: Нетаниягу придется уйти со всех министерских постов

После решения юридического советника правительства Авихая Мандельблита об обвинении премьер-министра Биньямина Нетаниягу в коррупции и нарушении доверия ему придется немедленно покинуть все министерские посты.

Об этом сообщил репортер Chanel 12 Амит Сегал, передает интернет-издание The Jerusalem Post.

Если его слова окажутся правдивыми, Нетаниягу больше не сможет исполнять функции министра здравоохранения, социального обеспечения, диаспоры и сельского хозяйства. По закону премьер-министр не обязан уходить в отставку в случае предъявления ему обвинений, однако обычные министры это делают.

Отметим, в истории Израиля случаев, чтобы действующему премьер-министру предъявляли обвинения в коррупции и злоупотреблении доверием еще не было.


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