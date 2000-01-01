21.11 19:27 MIGnews.com

В Кнессете отреагировали на обвинения Нетаниягу

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Сразу несколько депутатов Кнессета прокомментировали решение генерального прокурора Авихая Мандельблита вынести обвинения в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.Об этом сообщает интернет портал The Jerusalem Post.Так, Мейрав Михаэли написала в социальной сети Facebook, что необходимо поддержать генерального прокурора за то, что он выполняет свою работу должным образом."Премьер-министр, которому предъявили обвинения, должен уйти в отставку. Правоохранители должны быть сильными, вменяемое большинство поддерживает вас", - написала она.В свою очередь Ницан Горовиц также заявил в четверг, что Нетаниягу больше ни единого момента не должен оставаться на своем посту. Он также предупредил, что те, кто станет помогать премьеру, войдут в историю как те, кто нанес своей стране "непосредственный вред".В свою очередь представитель партии "Ликуд" Мики Зохар заявил в социальных сетях, что все было известно заранее и заявил, а в партии знали, что генеральный прокурор не сможет противостоять оказанному на него давлению.Кроме того, он также заявил, что государственный прокурор Шай Ницан боролся изо всех сил, чтобы премьер-министру предъявили обвинение "любой ценой".