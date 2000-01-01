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Официально: Мандельблит предъявил Нетаниягу обвинения | Фото:21.11 18:39   MIGnews.com

Мандельблит вынес решение об обвинениях против Нетаниягу

Юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит в четверг, 21 ноября, принял решение о передач в суд дела против премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Таким образом Нетаниягу стал первым премьером в истории Израиля, которому будет предъявлено обвинение во время пребывания на посту.

Теперь Мандельблит попросит Кнессет отказать в иммунитете Нетаньягу. Кнессету может потребоваться на это до 30 дней.

Мандельблит в конечном итоге предъявил Нетаньягу обвинения во взяточничестве по делу 4000, в нарушении общественного доверия по делу 1000, а также в незаконном получении дорогих подарков по делу 2000. В конечном счете, обвинения премьера во взяточничестве – решающее.

По этой причине судить Нетаниягу будут в окружном суде, известном более жесткими приговорами, в отличие от мировых судов. Премьеру грозит тюремное заключение на несколько лет. 


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