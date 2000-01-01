21.11 15:32 MIGnews.com

Хендель: полностью поддерживаю Мандельблитта

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Депутат Кнессета и влиятельный член Кахоль Лаван Йоаз Хендель выразил “полную поддержку” юридического советника Авихая Мандельблитта и его решения в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу.Хендель заявил: “Как я говорил на протяжении последних лет, я полностью поддерживаю юридического советника Мандельблитта. Любое его решение будет приемлемым для меня. Ничего не надо “ремонтировать” в нашей юридической системе. Попытка превратить юридическую систему во врага - рецепт к разгулу анархии. Смотрич и Левин должны быстро прийти в себя. Государство Израиль важнее обвинительных заключений против Нетаниягу”.