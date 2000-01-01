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Кац: самое время усилить военную угрозу против Ирана | Фото:21.11 14:29   MIGnews.com

Кац: самое время усилить военную угрозу против Ирана

Министр иностранных дел Исраэль Кац в четверг, 21 ноября, призвал США усилить военную угрозу Ирану.

По его словам, на такие меры необходимо пойти, если Тегеран добровольно не прекратит наращивать ядерную программу, передает The Jerusalem Post.

"Для мира настало время создать военную угрозу во главе с США против иранского режима, если он продолжит ядерную программу", – призвал Кац.

По словам главы МИД, на сегодняшний день Иран представляет собой самую большую угрозу для всего ближневосточного региона. Потому необходимо продолжать вводить санкции и применять политику "максимального давления".

"Несмотря на существующие угрозы, не следует упускать появившиеся сейчас возможности для продвижения взаимодействия Израиля с арабскими странами Персидского залива. Вместе с премьер-министром Нетаниягу и при поддержке США я продвигаю две ближневосточные инициативы. Мы работаем над соглашениями о ненападении между Израилем и арабскими странами Залива. Между нами и этими государствами нет конфликта, и есть общие интересы по гражданским вопросам, а также в сфере безопасности на фоне иранской угрозы", – добавил он.


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