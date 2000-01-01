Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Иран предложил США перестать думать мерками 18 века | Фото:21.11 13:36   MIGnews.com

Иран предложил США перестать думать "мерками 18 века"

Официальный представитель МИД Ирана Сейед Аббас Мусави заявил в четверг, что решение США по израильским поселениям "нарушает суверенитет соседних с ПА стран".

Его заявление процитировало полуофициальное информационное агентство Fars.

"Замечания и меры американцев в отношении ПА являются явным нарушением международного права. "Палестина" принадлежит палестинскому народу, единственным выходом из кризиса является проведение референдума среди коренных жителей", – сказал он.

По словам Мусави, госсекретарю США нужно отказаться от "мышления мерками 18-го века", когда считали, что "власть имущих выходит за рамки норм и международного права".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:55
В Латвии запретили 9 российских телеканалов
14:29
Кац: самое время усилить военную угрозу против Ирана
14:11
Видео 18+: бойцы ЧВК Вагнер казнили сирийского дезертира
13:50
Гидеон Саар бросил вызов Нетаниягу
13:16
Дуров призвал удалить WhatsApp: слежка госорганов и хакеры
12:59
У "Игры престолов" была альтернативная концовка
12:46
Иордания: конференция об отношениях с Израилем отменена
12:22
Ганц: стена лузеров не дала мне сформировать правительство
12:07
Смотрич: не верю Мандельблитту и прокурорам
11:52
Ракету Маска разорвало на куски во время испытаний  
11:32
Развод Заворотнюк с Чернышевым - фейк
11:16
В Сирии опровергли информацию о ликвидации важного иранца
10:41
Ганц противопоставил себя Нетаниягу: народу нужен лидер
10:25
В Тегеране похоронили офицеров, погибших в Дамаске  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus