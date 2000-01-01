21.11 13:36 MIGnews.com

Иран предложил США перестать думать "мерками 18 века"

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Официальный представитель МИД Ирана Сейед Аббас Мусави заявил в четверг, что решение США по израильским поселениям "нарушает суверенитет соседних с ПА стран".Его заявление процитировало полуофициальное информационное агентство Fars."Замечания и меры американцев в отношении ПА являются явным нарушением международного права. "Палестина" принадлежит палестинскому народу, единственным выходом из кризиса является проведение референдума среди коренных жителей", – сказал он.По словам Мусави, госсекретарю США нужно отказаться от "мышления мерками 18-го века", когда считали, что "власть имущих выходит за рамки норм и международного права".