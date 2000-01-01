21.11 12:07 MIGnews.com

Смотрич: не верю Мандельблитту и прокурорам

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Накануне публикации решения юридического советника правительства Авихая Мандельблитта по делам Биньямина Нетаниягу с заявлениями выступили несколько израильских политических деятелей.Министр транспорта и лидер Ихуд Леуми Бецалель Смотрич заявил: “К моему великому сожалению, я не могу доверять решению Мандельблитта. В качестве частного гражданина, я также вынужден признать, что у меня нет никакого доверия к государственной прокуратуре.также свое недоверие к грядущему решению руководителей правоохранительной системы выразил министр туризма Ярив Левин.Левин заявил: “Расследования проводились методами, характерными для диктаторских и недемократических режимов, для которых важнее святость показаний нежели установление истины. Я надеюсь, что суд выбросит все это в мусорную корзину”.В политических кругах продолжает сохраняться большая неопределенность, и никто не может предсказать, будет ли выдвинуто против Нетаниягу обвинение во взятке по “делу 4000”.