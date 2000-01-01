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Смотрич: не верю Мандельблитту и прокурорам 21.11 12:07   MIGnews.com

Смотрич: не верю Мандельблитту и прокурорам

Накануне публикации решения юридического советника правительства Авихая Мандельблитта по делам Биньямина Нетаниягу с заявлениями выступили несколько израильских политических деятелей.

Министр транспорта и лидер Ихуд Леуми Бецалель Смотрич заявил: “К моему великому сожалению, я не могу доверять решению Мандельблитта. В качестве частного гражданина, я также вынужден признать, что у меня нет никакого доверия к государственной прокуратуре.

также свое недоверие к грядущему решению руководителей правоохранительной системы выразил министр туризма Ярив Левин.

Левин заявил: “Расследования проводились методами, характерными для диктаторских и недемократических режимов, для которых важнее святость показаний нежели установление истины. Я надеюсь, что суд выбросит все это в мусорную корзину”.

В политических кругах продолжает сохраняться большая неопределенность, и никто не может предсказать, будет ли выдвинуто против Нетаниягу обвинение во взятке по “делу 4000”.


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