Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Иордания: конференция об отношениях с Израилем отменена | Фото:21.11 12:46   MIGnews.com

Иордания: конференция об отношениях с Израилем отменена

В четверг, 21 ноября, Министерство внутренних дел Иордании отменило запланированную в Амане конференцию по нормализации отношений с Израилем.

Об этом сообщает "Аруц Шева" со ссылкой на газету "Аль-Кудс".

Целью конференции было установить нормализацию отношений между Израилем и арабскими делегациями, принимающими участие в мероприятии. Новая дата проведения собрания пока не уточняется.

Такая реакция последовала после информации о том, что Израиль нарушил воздушное пространство Иордании во время нанесения ударов по сирийским объектам.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:36
Иран предложил США перестать думать "мерками 18 века"
13:16
Дуров призвал удалить WhatsApp: слежка госорганов и хакеры
12:59
У "Игры престолов" была альтернативная концовка
12:22
Ганц: стена лузеров не дала мне сформировать правительство
12:07
Смотрич: не верю Мандельблитту и прокурорам
11:52
Ракету Маска разорвало на куски во время испытаний  
11:32
Развод Заворотнюк с Чернышевым - фейк
11:16
В Сирии опровергли информацию о ликвидации важного иранца
10:41
Ганц противопоставил себя Нетаниягу: народу нужен лидер
10:25
В Тегеране похоронили офицеров, погибших в Дамаске  
10:04
Видео: Сирийские ПВО "сошли с ума" во время атак ЦАХАЛа
10:01
Лапид - глава Еш Атид до окончания каденции 25-го Кнессета
09:39
Ракетный обстрел Голан - ответ на атаку в Букамаль
09:13
Опрос: 25% европейцев - антисемиты
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus