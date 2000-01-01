21.11 12:46 MIGnews.com
Иордания: конференция об отношениях с Израилем отменена
В четверг, 21 ноября, Министерство внутренних дел Иордании отменило запланированную в Амане конференцию по нормализации отношений с Израилем.
Об этом сообщает "Аруц Шева" со ссылкой на газету "Аль-Кудс".
Целью конференции было установить нормализацию отношений между Израилем и арабскими делегациями, принимающими участие в мероприятии. Новая дата проведения собрания пока не уточняется.
Такая реакция последовала после информации о том, что Израиль нарушил воздушное пространство Иордании во время нанесения ударов по сирийским объектам.
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