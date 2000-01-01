Ганц: стена лузеров не дала мне сформировать правительство
Лидер Кахоль Лаван Бени Ганц, после того, как был вынужден вернуть мандат на формирование правительства президенту Рувену Ривлину, обрушился с критикой на своих политических противников.
Ганц заявил: “Я перевернул все камни ради того, чтобы сформировать правительство, которое принесет Израилю ценности и моральное лидерство. Передо мной стояла стена лузеров, которая не допустила формирование такого правительства. Это - опасное развитие, направленное на то, чтобы эти люди закрепились в переходном правительстве более года. Народ выбрал меня и Кахоль Лаван , чтобы мы вели вперед Израиль”.
Ганц пожаловался: "Я пережил мелочные атаки, презрение и детские видео от тех, кто пытается забаррикадироваться в переходном правительстве”.
Ганц также сказал: “Я заранее требовал от партии, потерпевшей поражение на выборах, чтобы она провела прямые переговоры со мной - и регулировала свои аппетиты в соответствии с итогами выборов. Вместо этого я получил невнятное бормотание о еврейской этике - и это та ежедневная доза яда, которым отравляют израильскую публику”.
Во время выступления Ганц развернулся к камерам, расположенным в задней части небольшого зала конференц-центра Тель-Авива, обратившись непосредственно к премьер-министру.
"Нетаниягу! Государство не ваше. Государство и не мое. Государство принадлежит гражданам. Освободите страну от удушения и вступите в прямые переговоры. Вы ведете нас к опасному столкновению, за которое придется заплатить высокую цену, и за которое вы, и только вы, понесете ответственность", – сказал Ганц.
Лидер "Кахоль Лаван" противопоставил мировоззрение свое и оппонента, пытаясь нарисовать картину двух разных израильтян и лидеров.
"Народ Израиля нуждается в лидере с четким мировоззрением, а не в лидере с иммунитетом. В лидерстве, которое прокладывает дорогу во благо людей, а не обходной путь вокруг расследований. Необходимо лидерство с социальным видением, чтобы работать на людей, которое не погружено в собственную правовую грязь, а отвечает интересам народа", – отметил он.
По словам Ганца, люди выбрали его и "Кахоль Лаван", потому "никто не имеет права помешать выбору народа".
Ганц провозгласил: “Нетаниягу, народ устал от тебя! Израильские граждане - и правые, и левые устали от сегодняшней ситуации, и они пойдут с нами. Мы победим и создадим правительство широкое и сильное национального примирения. В конечном итоге, здравый смысл победит”.
Вечером 20 ноября Ганц провел телефонный разговор с президентом, отметив, что его попытка сформировать правительство провалилась.
Биньямин Нетаниягу в среду уже призывал Ганца еще раз сесть за стол переговоров, пока не поздно. После заявления лидера "Кахоль Лаван" о том, что он возвращает мандат, премьер-министр объявил о готовности к экстренным переговорам.
Тем временем, генпрокурор Шай Ницан объявил, что теперь у депутатов Кнессета есть задание выбрать кандидата на формирование правительства.