Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

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Ганц вернул мандат Ривлину 20 ноября лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц вернул мандат президенту Реувену Ривлину на формирование правительства единства, так как не смог уложиться в срок.
В ООН выступили против Израиля Четвертый комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял сразу восемь антиизраильских резолюций. В документах осудили страну за "репрессивные меры" против сирийцев на Голанах, потребовали возобновить мандат по оказанию помощи; мандат "специального комитета ООН по расследованию действий, затрагивающих права палестинцев и других арабов" и другое.