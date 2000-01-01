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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:21.11 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Ганц вернул мандат Ривлину 20 ноября лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц вернул мандат президенту Реувену Ривлину на формирование правительства единства, так как не смог уложиться в срок.

В ООН выступили против Израиля Четвертый комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял сразу восемь антиизраильских резолюций. В документах осудили страну за "репрессивные меры" против сирийцев на Голанах, потребовали возобновить мандат по оказанию помощи; мандат "специального комитета ООН по расследованию действий, затрагивающих права палестинцев и других арабов" и другое.

В результате израильских атак в Сирии убиты 23 человека Сирийская Обсерватория Прав человека сообщила, что в результате серии израильских воздушных ударов минувшей ночью были убиты 23 человека, из которых 16 – не граждане Сирии.

В Италии взорвалась фабрика фейерверков, есть жертвы На фабрике фейерверков в Италии взрыв, который стал причиной пожара, унес жизни троих человек.

Мандельблитт предъявит обвинение Нетаниягу: названа дата По версии СМИ, Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт предъявит уголовное обвинение против премьер-министра Биньямина Нетаниягу 21 ноября.


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