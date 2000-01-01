21.10 09:31 MIGnews.com

Китай: любого, кто захочет отделиться - сотрем в порошок

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Президент Китая Си Цзиньпин предупредил, что любые попытки расколоть Китай могут привести к "сокрушенным телам и костям, стертым в порошок". Си сделал это заявление во время визита в Непал в выходные, согласно заявлению министерства иностранных дел."Любой, кто попытается отделить какой-либо регион от Китая, погибнет, их тела будут разбиты, а кости стерты в порошок", - сказал Си. "Любые внешние силы и идеи, которые поддерживают раскол Китая, рассматриваются китайцами как иллюзорные", - сказал он.Хотя Си не назвал конкретного региона, его комментарии прозвучали на фоне столкновений протестующих в Гонконге с представителями ОМОНа, а также на фоне напряженности в отношениях с Тайванем. Существуют опасения, что Китай может направить войска в Гонконг, чтобы справиться с протестами.Еще одно ядро самоуправление для Китая - это Тибет. Премьер-министр Непала Шарма Оли сказал Си, что его страна, граничащая с Тибетом, "никогда не позволит никаким силам использовать непальскую территорию для антикитайской сепаратистской деятельности", говорится в заявлении министерства иностранных дел.