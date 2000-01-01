21.10 08:43 MIGnews.com

Партии Ливана ответили на ультиматум премьер-министра

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По словам высокопоставленного чиновника, основные партии Ливана согласились на пакет реформ, предложенный премьер-министром Саадом Харири. Высокопоставленные лидеры страны ответили 20 октября на ультиматум Харири, согласившись отменить новые налоги и приватизировать крупные компании.В пятницу, на второй день крупнейших в стране антиправительственных акций, Харири обратился к народу и дал своим коллегам по кабинету 72 часа, чтобы поддержать его план: "Он разослал его всем фракциям и получил их согласие, особенно от Свободного патриотического движения и Хизбаллы, и завтра он пойдет в кабинет, чтобы одобрить его", - сказал анонимный чиновник. Свободное патриотическое движение - это партия президента Мишеля Ауна и его влиятельного зятя министра иностранных дел Гебрана Бассиля.Партия находится в союзе с Хизбаллой, террористической группировкой во главе с Хасаном Насраллой. Чиновник кабинета министров заявил AFP, что план не предусматривает введение дополнительных налогов, но будет включать приватизацию в некоторых секторах. Ультиматум Харири в пятницу был в значительной степени воспринят протестующими как отчаянная попытка политической элиты сохранить свои места.