21.10 22:38 MIGnews.com

Трамп рассказал о просьбе Израиля и Иордании по Сирии

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Израиль и Иордания попросили США оставить немного войск вблизи сирийско-иорданской границы.Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп 21 октября, передает The Jerusalem Post."Израиль и Иордания просили нас оставить небольшое количество войск, это совершенно другая часть Сирии, недалеко от Иордании и недалеко от Израиля", – сказал он.По его словам, еще часть военных "защищают нефть", то есть, находится ближе к границе с Ираком. А в зоне конфликта с Турцией Трамп не видит смысла оставлять войска."Я не хочу оставлять там войска. Это очень опасная территория. У нас есть 28 солдат там. И у вас есть армия по обе стороны от этих войск. У нас хорошие отношения с курдами, но мы никогда не соглашались защищать их. Мы поддерживали их три с половиной года. Мы никогда не соглашались защищать курдов всю оставшуюся жизнь", – добавил американский лидер.