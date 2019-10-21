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Нетаниягу признал свое поражение | Фото:21.10 20:11   MIGnews.com

Нетаниягу признал свое поражение

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу возвращает президенту Реувену Ривлину мандат на формирование правительства.

Об этом он объявил вечером, 21 октября, передает Haaretz.

"С тех пор, как я получил мандат, я неустанно работал над созданием правительства широкого национального единства. Это то, чего хочет народ", – сказал Нетаниягу.

По его словам, усилия привести лидера "Кахоль Лаван" Бенни Ганца за стол переговоров "и предотвратить новые выборы" привели к провалу, так как политический соперник Нетаниягу "раз за разом отказывался".



Депутат Кнессета от "Кахоль Лаван" Яир Лапид уже отреагировал на заявление Нетаниягу. "Биби снова провалился. Теперь настало время действий. "Кахоль Лаван" намерен сформировать правительство либерального национального единства во главе с Бенни Ганцем, за которого люди проголосовали в прошлом месяце", – сказано в заявлении.

В свою очередь, президент Реувен Ривлин ранее заявлял, что намерен передать мандат Ганцу, у которого будет 28 дней для формирования правительства. Ожидается, что официальное решение об этом будет объявлено в течение 72 часов, к вечеру четверга.

Если переговоры о создании правительства единства под руководством Ганца также провалятся, любой депутат, которого поддержит большинство в Кнессете, станет следующим, кто попытается создать коалицию.


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