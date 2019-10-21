В Ливане объявили о реформах на фоне протестов

Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о реформах, призванных помочь стране выйти из финансового кризиса.
По его словам, зарплаты бывших и нынешних министров и депутатов будут сокращены на 50%, а также будут закрыты государственные ведомства, которые не являются необходимыми, передает Аl Аrabiya.
Более того, Харири пообещал подготовить закон о создании Национального управления по борьбе с коррупцией, и объявил об утверждении бюджета на 2020 год с дефицитом в 0,6%, где не предусмотрено введение новых налогов.
Ливанский премьер заявил, что понимает требования протестующих о проведении досрочных выборов.
Массовые акции протеста проходят в Ливане пятый день после объявления правительства о намерении ввести налог на общение с использованием протокола VoIP, на котором основаны такие сервисы, как WhatsApp и Skype.